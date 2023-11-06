Alanya'da 12 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Alanya'nın Alanya ilçesinde hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Oba Mahallesi'nde yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oba Mahallesi'nde devriye görevi esnasında şüphe üzerine bir kişiyi durdu. Kimlik sorgusunda şüpehli kişinin hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. olduğunu belirledi.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa