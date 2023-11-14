Alanya'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli bir kişinin çeşitli suçlarından 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa