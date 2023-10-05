Alanya'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamda hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa