Alanya'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı Alanya'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı Antalya'da hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakaladı. Alanya'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı ANTALYA - Antalya'da hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakaladı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri saha çalışmalarında Genel Bilgi Toplama sorgusu yaptıkları Orhan Y.'nin kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti. Yapılan sorgulamada 7 ayrı dosyadan kaydı bulunan Orhan Y.'nin hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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