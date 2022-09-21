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'Alakart operasyonu'nda 13 gözaltı: Örgüt liderinin 80 yıl kesinleşmiş cezası var

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır Emniyeti Dolandırıcılık Büro Ekipleri, Diyarbakır merkezli 3 ilde başlattığı "Alakart operasyonu"nda aralarında 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan sözde örgüt lideriyle birlikte 13 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyeti Dolandırıcılık Büro Ekipleri, Diyarbakır merkezli 3 ilde başlattığı "Alakart operasyonu"nda aralarında 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan sözde örgüt lideriyle birlikte 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır merkezli sözde turizm şirketlerine İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı "Alakart operasyonu" düzenlendi. Operasyonda, 2 yıldır araması ve 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan "CEO" lakaplı örgüt liderinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyeti Dolandırıcılık Büro Ekipleri, 3 ay önce suç örgütüne yönelik takip başlattı. Örgüt üyeleri Türkiye'nin farklı illerinde hedef olarak belirledikleri restoranları ve otelleri arayarak, sözde turizm şirketleri adına iletişim kurdu. Büyük kafilelere rezervasyon yaptırarak, kendilerinin belirlediği firmalara ürünlerin, gıda malzemesinin alınmasını isteyerek yönlendirdi. Sözde firmaların paralarını peşin aldığı malları teslim etmeyerek haksız kazanç sağladığı belirlendi.

3 ay teknik takip ve titiz çalışma sonucunda, Diyarbakır merkezli İzmir ve İstanbul illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 13 örgüt üyesi kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliler Diyarbakır'a sevk edildi

Örgüt liderleri N.S., M.Ç. ve O.A.'nın da aralarında olduğu tüm şüpheliler, 4 gün gözaltı süresinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekler. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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