Alacaklısını tüfekle vuran şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda alacak-verecek tartışmasında Mehmet T.'yi (56) tüfekle ateş ederek ağır yaralayan Koray Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen Mehmet T.(56), kendisine borcu olan Koray Özdemir (25) ile karşılaştı. Tartışma sırasında Koray Özdemir, elindeki tüfekle yakın mesafeden Mehmet T.'ye ateş etti. Mehmet T. Karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli Koray Özdemir(25) Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüpheli Koray Özdemir'in ifadesinde, kendisinin 90 bin TL olan borcunun rakamını yükselttiği için Mehmet T. ile yaşanan tartışmada tüfeği ateşlediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA