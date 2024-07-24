Alacak verecek tartışmasında silahlı saldırıdan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada
Karabük'te alacak verecek kavgasında bir kişi silahlı saldırıdan saniyelerle kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya karışan bir kişinin silahını alması ve diğer kişinin hızla olay yerinden uzaklaşması görülüyor.
Alacak verecek tartışmasında silahlı saldırıdan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada
KARABÜK - Karabük'te iddiaya göre alacak verecek kavgasında bir kişinin silahlı saldırıdan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay 100. Yıl Mahallesi 1023 Nolu Sokak'ta meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 2 şahıs iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuşan kişileri, olayın yakınında oturan gençler ayırmaya çalıştı. Daha sonra kavgaya karışanlardan birinin dükkana girip silahını alması üzerine diğeri aracına binip hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Dükkandan çıkan şahsın silahını uzaklaşan aracın arkasından ateşlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.