Alacak verecek tartışması mahalleliyi ayağa kaldırdı

İki grup arasında çıkan tartışma mahalleliyi ayağa kaldırdı

Küfürler, tehditler havada uçuştu

BURSA - Bursa'da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışmada taraflar sokak arasında birbirlerine tehditler savurup küfürler etti. Mahalleliyi ayağa kaldıran atışmalar kameraya kaydedildi.

Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde iki grup, iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflardan bazıları birbirine saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin duruma müdahale etmesiyle birbirine zarar veremeyen taraflar, bu kez de gece vakti karşılıklı tehdit ve küfürler savurdu.