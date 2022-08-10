Alacak verecek sebebiyle tartıştığı yeğenini kurşun yağmuruna tuttu

ANKARA Ankara'da bir kişi, alacak verecek tartışması yaşadığı ileri sürülen yeğenine silahla 6 kez ateş etti. Yaralanan yeğenin amcasından kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Serdar İ., alacak verecek meselesi yüzünden yeğeni Ali Osman İ. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca Serdar İ., yanında getirdiği tabancayla yeğenine ateş etmeye başladı. Saldırıdan kaçarak kurtulmaya çalışan Ali Osman İ., bedenine isabet eden kurşunlar sebebiyle yaralanarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Ali Osman İ.'nin yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırgan amca Serdar İ.'nin ise mahalleli tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildiği ve gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgiliyse soruşturma başlatılırken, yaralanan yeğenin amcasından kaçtığı anlar ise bir marketin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

"5 - 6 el silah sesi duyduk"

Olayın tanıklarından Ahmet Sekmen, defalarca silah sesi duyduğunu belirterek, "Şurada bir kovalamaca olduğunu gördüm. 5-6 el sıkıldı silah. Daha sonra vatandaş kendisini ağaçların arasına attı. Öbürünü de yakaladık biz, teskin etmeye çalıştık. En son yaralı çocuk şurada yıkıldı. Ambulans geldi götürdü sonra. Sadece birinde silah vardı. İlk ateş ettiklerinde çocuklar şakalaşıyor sandım. Bağırma olunca koştum peşlerine. Ateş eden bizim arkadaşımızdı, yakaladık. Yaralanan hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulmuş. Bunlar amca, yeğen diye biliyorum. Ama konu nedir tam olarak bilmiyorum. Sonra polisler geldi arama yaptılar ve birkaç mermi çekirdeği buldular. Baya bir insan toplandı" dedi.