Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Tartışma: Eski Muhtar Husumetlisini Vurarak Öldürdü

SAMSUN'un Ladik ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, eski muhtar Yılmaz K. (74), husumetlisi Mevlüt Bilgin'i (48) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Bahşi Mahallesi'nde saat 14.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ladik ilçesinde Günkoru Mahallesi eski muhtarı Yılmaz K., alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu Mevlüt Bilgin'i kahvehanede otururken ruhsatlı tabancasıyla ateş açtı. Ağır yaralanan Bilgin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis, Yılmaz K.'yı saldırıda kullandığı ruhsatlı silahıyla gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.