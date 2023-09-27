Alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma: Bir kişi bıçaklanarak öldü

Akçaburgaz Mahallesi, Halil Fahri Orman Caddesi'nde dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarındaki alacak-verecek meselesini konuşmak için bir kafede buluşan Seçkin B. ile Bayram K. tartışmaya başladı. Bayram K., tartışma sırasında yanındaki bıçakla Seçkin B.'yi boğazından yaraladı. Seçkin B., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Bayram K.'yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Bayram K., ifadesinde, aralarındaki alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Seçkin B.'nin kendisine tabancayla ateş etmek istediğini, tabancanın ateş almaması üzerine yanındaki bıçakla boğazından yaraladığını söylediği öğrenildi.

Bayram K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.