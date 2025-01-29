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Alacak-verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Alacak-verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
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Samsun'da alacak-verecek meselesi nedeniyle bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Samsun'da alacak-verecek meselesi yüzünden tabancayla bir kişiyi yaralayan şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çitlik Mahallesi Aziziye Caddesi'nde 20 Ocak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğrayan E.S.(35) yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırıyı düzenlendiği ileri sürülen F.B.(26) olaydan sonra kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan F.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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