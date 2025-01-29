Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Silahlı Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı

Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden tabancayla bir kişiyi yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çitlik Mahallesi Aziziye Caddesi'nde 20 Ocak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğrayan E.S. (35) yaralanarak hastanelik oldu. Saldırıyı düzenlediği ileri sürülen F.B. (26) ise olaydan sonra kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan F.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN