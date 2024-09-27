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Alacak-verecek Meselesi Yüzünden Silahlı Saldırı: 3 Kişi Tutuklandı

Alacak-verecek Meselesi Yüzünden Silahlı Saldırı: 3 Kişi Tutuklandı
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İzmir'in Buca ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi alıkoyup silahla vuran 4 şahıs, hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden alıkoydukları kişiyi silahla vurup, daha sonra hastaneye götüren şahıslar kaçtı. Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesinde M.Y.U. (20) isimli şahıs, sabah erken saatlerde alacak-verecek meselesi nedeniyle 4 kişi tarafından alıkonuldu. Şahıslar, omuz, göz ve boyun bölgesinden birer mermiyle vurdukları genci daha sonra motosikletle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine bırakıp kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedilirken, olayın ardından harekete geçen İzmir polisi şüphelilerin B.A. (21), K.D. (21), N.B.K. (22) ve H.V. (22) olduğunu tespit etti. 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüphelinin işlemlerinin mevcutlu olarak devam ettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan M.Y.U'nun tedavisi ise devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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