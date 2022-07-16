Son dakika haber | Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haber... Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı Kocaeli'de alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kent Konut evlerindeki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 şahıs ikamette bir araya geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, elindeki bıçakla Y.A.'yı kolundan yaraladı. Y.A. ise kendisini bıçaklayan şahsı darp ederek yaralanmasına sebep oldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan yaralılardan biri Kocaeli Devlet Hastanesi'ne diğeri ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title