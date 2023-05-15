Alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişiyi tüfekle vurdu

Kastamonu'da bir kişi, alacak verecek meseleyi yüzünden husumetli olduğu kişiyi tüfekle vurarak yaraladı.

Kastamonu'da bir kişi, alacak verecek meseleyi yüzünden husumetli olduğu kişiyi tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Kastamonu'da Cebrail Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesinden dolayı Şahin A. ile Zülfikar Y. arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay yatıştırıldı. Bir süre sonra Zülfikar Y., elinde tüfek ile Şahin A.'nın bulunduğu kıraathaneye gelerek ateş etti. Ayaklarından yaralanan Şahin A., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU