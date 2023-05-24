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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre 2 şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi tabancayla yaralandı.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre 2 şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi tabancayla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, A.P ile O.U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.U. yanında bulunan tabanca ile A.P.'yi yaraladı. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de A.P.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan O.U'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Kayseri 3. Sayfa Haberler

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