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Alacak verecek meselesi hastanede bitti

Alacak verecek meselesi hastanede bitti

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da akraba olan iki şahıs arasındaki alacak verecek meselesi kavgaya dönüşünce 1 kişi bacağından silahla vurularak yaralandı.

Malatya'da akraba olan iki şahıs arasındaki alacak verecek meselesi kavgaya dönüşünce 1 kişi bacağından silahla vurularak yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu caddesi üzerinde yaşanan olayda aralarında alacak-verecek meselesi bulunan B.İ. ve S.G. isimli şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrası B.İ. üzerindeki silah ile S.G.'yi bacağından yaraladı. Yaralı şahıs ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 1 adet boş kovana rastlarken, hastanede tedavisi süren yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bostanbaşı Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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