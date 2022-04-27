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Alacak verecek kavgasında yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alacak verecek kavgasında yumruklar havada uçuştu

Adıyaman'da, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken 4 kişi ise gözaltına alındı.

Adıyaman'da, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken 4 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Karadağ Ormanlık alanı yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda yüzünden darp neticesi yaralanan bir kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince kavgaya karıştığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Karadağ, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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