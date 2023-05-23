Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen 9 kişilik arkadaş grubu arasında sabah saatlerinde bir evde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Konuya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi 511 Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen 9 kişilik arkadaş grubu bir evde buluştu. Bu esnada çıkan silahlı kavgada O.T. (23), Y.Ç. (28) ve evin sahibi H.S. (43) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. 2 adet tabancanın da ele geçirildiği konuya ilişkin inceleme sürüyor.

Öte yandan, olayın yaşandığı evde de bir takım uyuşturucu maddelerinin bulunduğu öğrenildi. - SAKARYA