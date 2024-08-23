Alacak verecek kavgasında kan döküldü

KONYA - Konya'da iki kişi arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kule Caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, bir miktar para ve akıllı telefon alacağı olan F.Ç. ile borçlu M.Ş. otoparkta buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu F.Ç. alacağını istediği M.Ş.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ş. sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli F.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.