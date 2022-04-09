Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı - Haberler

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Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs ağır yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi Örnek Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu A.E.Ş. ile D.E. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.E. yanında bulunan bıçak ile A.E.Ş.'ye saldırdı. A.E.Ş., vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Şüpheli D.E.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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