Konya'da alacak verecek meselesi kavgasında tabancayla vurulan ve ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alacak verecek kavgasında 1 kişiyi öldüren şüpheliler tutuklandı

KONYA - Konya'da geçtiğimiz günlerde alacak verecek meselesi kavgasında tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi, gece saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Subaşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki Selman Özey, cadde üzerinde beklediği sırada borcu olduğu öğrenilen 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheliler, Selman Özey'i takip ettikleri ve kiralık olduğu ortaya çıkan araçla olay yerinden kaçtı. Yaralanan Selman Özey, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı geniş çaplı çalışmada, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın görüntülerinde, şüphelilerin kiralık araçla olay yerine geldiği, Selman Özey ile yaşanan tartışma sonrası önce şüphelilerden birisinin yanında bulunan tabanca ile Özey'in bacaklarına ateş ettiği, diğer bir şüphelinin ise yaralı halde yerde yatan Özey'e bir el ateş ettikten sonra geldikleri araçla kaçtıkları görülüyor. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı 42 ASB 555 plakalı aracı merkez Karatay ilçesi Kayacıkaraplar Mahallesi Kürden Sokak üzerinde bulunan boş arazi üzerinde park halinde, araç çevresinde ise siyah poşet içerisinde şüphelilere ait olduğu belirlenen 3 adet tabanca buldu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ali Kemal U., Niyazi U., Ahmet Ç., ve H.E. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı hayatını kaybetti, şüpheliler tutuklandı

Silahlı saldırıda ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesi veren Selman Özey, gece saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali Kemal U., Niyazi U. ve Ahmet Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.E. adli kontrol kontrol şartıyla serbest bırakıldı.