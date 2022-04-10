Alacak verecek kavgasına polis müdahale etti

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi Keleş Konağı yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kavga eden şahıslara müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda davacı ve şikayetçinin olmaması üzerine şahıslar olay yerinden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN

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