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Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden Mustafa P., Fikret T. ve Taner E., Ömür P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner E. ve Ömür P. yanlarında getirdikleri tabanca ile Mustafa P., Fikret T.'ye ateş etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacaklarından yaralanan Mustafa P. ve Fikret T.'yi ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olaydan sonra kaçan Taner E. ve Ömür P.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyetteki götürülürken, haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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