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Alacak Tartışması Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı

Alacak Tartışması Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi, diğerini bacağından silahla yaralayarak tutuklandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yüklü miktarda alacağı olduğu öğrenilen Ö.L.A'yı bacağından silahla yaralayan şüpheli Ö.Ç., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Olay, Efeler ilçesinde Alaçam Caddesi üzerindeki bir kıraathanede dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç, yüklü miktarda alacağı olduğu Ö.L.A ile kıraathanede buluştu. İki kişi arasında çıkan alacak verecek tartışmasının büyüdüğü olayda Ö.Ç. yanındaki silahla Ö.L.A'yı bacağından vurup yaraladı. Ö.L.A kanlar içinde yere yığılırken kıraathanedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinden yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Ö.Ç. ise silahı ile karakola giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ö.Ç, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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