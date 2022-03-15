'Alacağım' var diye kapıyı açtırıp çamaşır makinesini götürdü - Haberler

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'Alacağım' var diye kapıyı açtırıp çamaşır makinesini götürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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'Alacağım' var diye kapıyı açtırıp çamaşır makinesini götürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde alacağı olduğu şahsın evinin kapısını çilingire açtırarak çamaşır makinesini götürdü.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde alacağı olduğu şahsın evinin kapısını çilingire açtırarak çamaşır makinesini götürdü.

Olay, Gaziosmanpaşa Mahallesi 602. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'de olan O.O.'dan alacağı olduğunu iddia eden Y.P., çilingire kapıyı açtırdı. Çilingire kapıyı açtırdıktan sonra eve gire Y.P., çamaşır makinesini alarak evden ayrıldı. İzmir'de olan O.O.'nun, baldızı Ş.K. polise haber vererek. O.O.'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

'Alacağım' var diye kapıyı açtırıp çamaşır makinesini götürdü

'Alacağım' var diye kapıyı açtırıp çamaşır makinesini götürdü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa, Samsun, İzmir, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

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