Alaca'da Uyuşturucu ile Mücadele İçin Bilgilendirme Etkinliği

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Alaca Kaymakamlığı ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde polis ekipleri, Alaca'da aileleri ve gençleri uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgilendirdi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum ve ilçelerinde, Alaca Cumhuriyet Meydanı'nda gençleri ve ailelerini uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Ekipler; broşür dağıtarak, uyuşturucu satıcılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi hakkında da annelere bilgilendirmede bulunuldu. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma Hattı, Açık Kapı, AMATEM Tedavi Merkezi, ÇEMATEM Tedavi Merkezi, 'Biz Senin İçin Buradayız' gibi kanallardan madde bağımlılığı ile ilgili her türlü desteğe ulaşabileceği belirtilerek, bağımlılık hakkında bilgi verildi. - ÇORUM