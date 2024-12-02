Alaca'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgilere göre, merkezine doğru seyir halinde olan Ahmet Talha Kakullu yönetimindeki 19 AFJ 289 plakalı otomobil ile 'u' dönüşü yapmak isteyen B.H.K. yönetimindeki 19 HK 306 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 19 HK 306 plakalı otomobilde bulunan yolcu olarak bulunan D.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardında hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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