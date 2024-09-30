Alaca'da Polis Denetimleri: 100 Kişi ve 80 Araç Kontrol Edildi

Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, 100 şahıs ve 80 araç sürücüsü kontrol edildi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından Yozgat Caddesi üzerinde yapılan uygulamada 100 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi. Ekipler 80 araçta alkol ve evrak kontrolü yaptı. Denetimlerde bir araca cezai işlem uygulandı. - ÇORUM