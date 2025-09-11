Alaca'da Polis Denetimi: 56 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişinin üzerinde 56 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında, hareketlerinden şüphelendikleri 3 şahsın üzerinde arama yaptı. A.T., K.Ö. ve S.Ö. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 56 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili A.T., K.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkından adli işlem başlatıldı. - ÇORUM