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Alaca'da Huzur Uygulamaları Devam Ediyor

Alaca'da Huzur Uygulamaları Devam Ediyor
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Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri huzur ve asayiş sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor. 150 kişiye GBT kontrolü, 85 araçta ise alkol ve evrak denetimi yapıldı. Üç araca 20 bin TL ceza kesildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde huzur ve asayişin sağlanması noktasında polisin huzur uygulaması devam ediyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Zile Caddesi üzerinde yapılan uygulamada 150 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi. Ekipler 85 araçta alkol ve evrak kontrolü yaptı. Denetimlerde üç araca çeşitli suçlardan 20 bin TL cezai işlem uygulandı.

Yetkililer denetimler ve şok uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirtti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Asayiş Polis Alaca

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