Alaca'da depo ve samanlık yandı

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında samanlık ve depo yandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Bolatçık köyünde Hacı Yeğen'e ait depoda öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığa da sıçradı. Köylüler Alaca Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Kısa sürede köye giderek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM