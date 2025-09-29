Haberler

Alaca'da Cami İmamı Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde sabah namazına hazırlanan cami imamı Muharrem Sucu, evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olay, köylülerin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Çorum'un Alaca ilçesinde sabah namazına hazırlanırken evinde kalp krizi geçiren cami imamı hayatını kaybetti.

Olay, Alaca ilçesi Boğaziçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazını kıldırmak için cami lojmanında hazırlık yapan imam Muharrem Sucu (51) aniden fenalaştı. Sucu'nun camiye gelmemesinin ardından durumdan şüphelenen köylüler, evine gitti. Sucu'yu hareketsizce yatarken bulan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sucu, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sucu, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
