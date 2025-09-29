Alaca'da Cami İmamı Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Çorum'un Alaca ilçesinde sabah namazına hazırlanan cami imamı Muharrem Sucu, evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olay, köylülerin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.
Olay, Alaca ilçesi Boğaziçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazını kıldırmak için cami lojmanında hazırlık yapan imam Muharrem Sucu (51) aniden fenalaştı. Sucu'nun camiye gelmemesinin ardından durumdan şüphelenen köylüler, evine gitti. Sucu'yu hareketsizce yatarken bulan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sucu, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sucu, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa