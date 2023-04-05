Alabora olan tekneden düşen Ferdi Uludağ'ı arama çalışmaları sürüyor

Arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Ankara'dan Bolu Seben Gölü'ne gelen ve teknenin alabora olmasıyla suya düşen evli ve iki çocuk babası Ferdi Uludağ'ı (44) arama çalışmaları sürüyor.

Arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Ankara'dan Bolu Seben Gölü'ne gelen ve teknenin alabora olmasıyla suya düşen evli ve iki çocuk babası Ferdi Uludağ'ı (44) arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarının 2. gününde Uludağ'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Geçtiğimiz gün Ankara'dan balık tutmak için Bolu'nun Seben Taşlıyayla Göleti'ne gelen Uğur Çınar (33) ve Ferdi Uludağ (44), teknenin alabora olması neticesinde suya düştü. Uğur Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıkmayı başarırken, Ferdi Uludağ ise suda kayboldu. Alabora olan tekneden düşerek gölde kaybolan evli ve iki çocuk babası olan Ferdi Uludağ'ın arama çalışmaları dün akşam saatlerine kadar devam etti. Arama çalışmaları bugün yeniden başladı. Ankara Emniyeti Sualtı Arama Kurtarma birimi, Zonguldak JAK Sualtı Arama Kurtarma birimi, İstanbul, Sakarya ve Bolu AFAD ekipleri, arama çalışmalarının 2. gününde Ferdi Uludağ'ın izine rastlamadı.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor. - BOLU