Al Jazeera, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Al Jazeera, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail polisinin patlayıcılar nedeniyle bölgeye bomba uzmanı çağırdığını aktardı.
Al Jazeera, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail polisinin patlayıcılar nedeniyle bölgeye bomba uzmanı çağırdığını aktardı. - KUDÜS
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa