Al Jazeera, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail... - Haberler

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Al Jazeera, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Al Jazeera, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail...

Al Jazeera, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail polisinin patlayıcılar nedeniyle bölgeye bomba uzmanı çağırdığını aktardı.

Al Jazeera, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail polisinin patlayıcılar nedeniyle bölgeye bomba uzmanı çağırdığını aktardı. - KUDÜS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Al Jazeera, Mescit, Kudüs, Aksa, 3. Sayfa, Haberler

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