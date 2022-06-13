Selde mahsur kalan otomobil içindeki ailenin panik anları kamerada - Haberler

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Selde mahsur kalan otomobil içindeki ailenin panik anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Selde mahsur kalan otomobil içindeki ailenin panik anları kamerada Ankara'da meydana gelen şiddetli sağanak, Akyurt ilçesindeki bir aile otomobilleri içerisinde yakaladı.

Selde mahsur kalan otomobil içindeki ailenin panik anları kamerada

ANKARA - Ankara'da meydana gelen şiddetli sağanak, Akyurt ilçesindeki bir aile otomobilleri içerisinde yakaladı. Araç içerisinde paniğe kapılan ailenin korku dolu o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başkentte günlerdir devam eden sağanak, Akyurt ilçesi Tatar Çayı'nda otomobilleriyle seyahat eden bir aileyi yakaladı. Araçları içerisinde selin ortasında mahsur kalan ailenin endişeli ve korku dolu o halleri ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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