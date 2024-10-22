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Akyurt'ta Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Akyurt'ta Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı
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Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir kereste fabrikasında kesme makinesinin sıkışması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda çalışan işçiler tahliye edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Akyurt'ta bir kereste fabrikasında makineden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir kereste fabrikasında meydana geldi. İddialara göre, kereste fabrikasında bir kesme makinesinin sıkışması sonucu yangın çıktı. Makineyle birlikte birkaç ağacın da yanması sonucu fabrikada çalışan işçiler fabrikadan tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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