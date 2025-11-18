Akyurt'ta İki Çocuğun Eşofman Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Akyurt'ta iki çocuğun bir mağazadan eşofman çalıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre mağazaya gelen iki çocuk, çalışanla konuşarak iki adet eşofman istedi. Personelin başka bir müşteriyle ilgilenmek için uzaklaşmasının ardından çocuklardan biri raflardan bir eşofman daha aldı. Toplam üç eşofmanla kabine giren çocuklar, iki alt eşofmanı üzerlerine giyerek sakladı. Üçüncü ürünü ise "Almıyoruz" diyerek kabinde bıraktılar. Durumdan şüphelenen çalışan, eksik eşofmanı fark edip çocukları başka bir bölüme yönlendirmeye çalıştı. Bu esnada çocuklar hızlıca mağazadan uzaklaşarak kaçtı. Mağaza yetkilileri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek durumu emniyete bildirdi. - ANKARA