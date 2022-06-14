Akyurt'ta fabrika yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akyurt'ta fabrika yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde bir fabrikanın ek binasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi fabrikanın yanında bulunan hazır beton fabrikasının araçları yaptı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile yangın kontrol altına alındı.

(Onur Kök/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title