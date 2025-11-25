Akyazı'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Adapazarı - Mudurnu D-140 karayolu Balballı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.F. kontrolündeki 54 HU 034 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö. idaresindeki 41 AS 441 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bariyerlere aşan 54 HU 034 plakalı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Araçların hurdaya döndüğü kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler K.F. ve A.Ö. ile Uğur Başkaya sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Uğur Başkaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden genç son yolculuğunu uğurlandı

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden 36 yaşındaki Başkaya'nın cenazesi hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Gazi Süleyman Paşa Camii'ne getirilen Başkaya'nın cenazesi, kılınan ikindi namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. - SAKARYA