Akyazı'da Yol Çalışmalarında İşçi Kuyuya Düştü

Akyazı'da Yol Çalışmalarında İşçi Kuyuya Düştü
Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki yol yapım çalışmaları sırasında bir işçi, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kuyuya düştü. Ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışmalara başladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yapımı devam eden yol çalışmasında bir işçi, yaklaşık 30 metre yüksekliği bulunan kuyuya düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler, şahsı çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beldibi Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sırasında bir işçi henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 30 metrelik yüksekliği bulunan kuyuya düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, Can Arama Kurtarma (CAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuya düşen şahsı kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor. - SAKARYA

