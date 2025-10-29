Akyazı'da Yol Çalışmalarında İşçi Kuyuya Düştü
Beldibi Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sırasında bir işçi henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 30 metrelik yüksekliği bulunan kuyuya düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, Can Arama Kurtarma (CAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuya düşen şahsı kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa