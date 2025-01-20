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Akyazı'da Yasadışı Motosiklet Yarışına Ceza Yağmuru

Akyazı'da Yasadışı Motosiklet Yarışına Ceza Yağmuru
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen yasadışı motosiklet yarışı sonrası sürücülere toplamda 326 bin 499 lira ceza kesildi. Olayda 20 motosiklet de otoparka çekildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yasadışı motosiklet yarışına katılan sürücülere ceza yağdı. Sürücülere, 102 farklı maddeden 326 bin 499 lira idari para cezası uygulanırken 20 motosiklet otoparka çekildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması adına çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Adapazarı, Hendek, Erenler ve Akyazı ilçelerinden Akyazı ilçesi Gebeş Mahallesi mevkiine gelen en az 70 motosikletten oluşan grubun yasadışı motosiklet yarışması düzenlediğini tespit etti. Olay yerine giderek yarış için toplanan gruba müdahale eden ekipler, birçok motosikletin; sürücü belgesiz şahıslar tarafından kullanıldığını, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu, motosikletle egzoz bağırtıp, akrobatik hareketler yaparak kamunun rahat ve huzurunu bozduğunu tespit etti. Teknik özellikleri değiştirilmiş olan 11'i plakasız olmak üzere 20 adet motosiklet yakalanarak otoparka çekilirken motosiklet kullanıcıları hakkında '2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu' çerçevesinde trafik ihlallerine ilişkin 102 farklı ceza maddesinden toplam da 326 bin 499 TL idari para cezası uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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