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Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonlarında 14 Kişi Tutuklandı

Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonlarında 14 Kişi Tutuklandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ve jandarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son bir ay içerisinde polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da emniyet ve jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Akyazı'da son dönemlerde uyuşturucu ile mücadele konusundaki yoğun çalışmalar Akyazı Kaymakamlığı'nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tüm hızı ile sürdürülüyor. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeleri tarafından yapılan tutuklamalar ile de suçlular serbest kalmayıp cezaevine gönderiliyor. Bu çerçevede Akyazı'da kolluk kuvvetlerince son bir ay içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 14 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasım ayında İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; uyuşturucu kullanan M.K. (35) ve uyuşturucu ticareti yapan T.Ö. (37) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ticareti, imal ve kullanımından dolayı aranan ve polis ekiplerince yakalanan; B.A. (28), M.Y. (44), O.S. (27), B.Ş. (33), Y.D. (25) ve Y.S.B. (47) isimli şahıslar da Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeleri tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde ise; H.K. (35) isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde 55 gram kubar esrar, 40 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. M.D. (33) isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 140 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 2 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Y.E.A. (23) isimli şahsın ikametinde ise 120 gram skunk esrar, 122 adet sentetik hap ele geçirilirken, İ.K. (25) isimli şahsın da ikametinde yapılan aramalarda; 130 gram likit esrar, 64 gram aroma kiti, 15 gram kubar esrar, 1 adet likit esrar içiminde kullanılan elektronik sigara cihazı, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mükerrer suç kaydı olan M.T. (32), İ.Y.E. (23) VE C.Y. (51) isimli şahısların ikametlerinde eş zamanlı yapılan arama faaliyetlerinde; 10 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İ.Y.E. ve C.Y. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Ayrıca ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince adli ve önleyici hizmetler neticesinde de; bin 260 gram kubar esrar, 45 gram metamfetamin, 43 gram bonzai, 12 gram skunk esrar, 122 adet sentetik hap, 130 gram likit esrar, 1 adet hassas terazi, 64 gram aroma kiti, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet tabanca ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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