Akyazı'da Tül Fabrikasına Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Akyazı'da Tül Fabrikasına Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yakınındaki tül fabrikasının dış cephesine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın tül fabrikasının dış cephesine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü.

Yahyalı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Büyüyen alevler alanında yanında bulunan tül fabrikasının dış cephesine sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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