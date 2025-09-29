Haberler

Akyazı'da Tüfekli Saldırı: Çocuklar Yaralandı, Saldırgan Gözaltında

Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, havaya ateş eden bir iş yerinin sahibi nedeniyle yaralanan çocukların akrabası, saldırganın iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Olayda biri yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, çocukların havaya açılan ateş sonucu yaralandığını iddia eden bir kişi, tüfeği ateşleyen kişinin aperatif dükkanına silahla saldırdı. Olayda bir kişi yaralanırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İddiaya göre, iş yeri sahibi yaylada tüfekle rastgele havaya ateş etti. Tüfekten düşen saçmalar, bölgede bulunan çocuklara isabet etti. Yaralanan çocuklar aileleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çocukların yakını olduğu öğrenilen E.K., Ömercikler Mahallesi Ada Caddesi üzerinde bulunan aperatif dükkanına gelerek ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri sahibinin kardeşi K.T.'nin sırtını sıyırarak yaralanmasına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı K.T., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan K.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren E.K.'nin aracıyla kaçtığı belirlendi. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
