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Akyazı'da Trafik Kazası: 80 Yaşındaki Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Akyazı'da Trafik Kazası: 80 Yaşındaki Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ters yönden geldiği iddia edilen bisiklet, otomobille çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan 80 yaşındaki bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ters yönden geldiği öne sürülen bisiklet, otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 80 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün D-140 kara yolu Yahyalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Z.S.Ü. (21) yönetimindeki 54 H 3295 plakalı otomobil ile ters yönde seyir halinde olduğu öne sürülen Yusuf Sülüncü idaresindeki bisiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada Sülüncü ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sülüncü, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Sülüncü'nün cenazesi, ikindi vakti Kubbeli Yeni Cami'de kılınacak namazın ardından Yuvalak aile mezarlığına defnedilecek. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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