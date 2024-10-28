Üye Girişi
Haberler

Akyazı'da Tartışmayı Ayırmak İsterken Bekçi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasındaki tartışmayı ayırmaya çalışan bekçi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen bekçi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Ekim Cumartesi günü gece saatlerinde Yeni Mahalle Gül Sokak üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak isteyen bir bekçi, arbede esnasında yaralanarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuya ilişkin gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

sakarya Akyazı

26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi

 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte telaffuz edilen rakam

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu

Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu
Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi

Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur (4A-4B) emekli maaş zam oranı! MASTERCHEF PROFİTEROL TARİFİ! Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler? İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar? Masterchef 28 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının VAR hakemi kim? 29 Ekim 2024 etkinlikleri iptal mi? 29 Ekim etkinlik, konser takvimi! Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeler! Yenidoğan Çetesi bebeklere ne yaptı? 28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor? Narin'in abisi ne paylaştı? Baran Güran paylaşımlarını neden sildi? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 28 Ekim Kızıl Goncalar 24. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.