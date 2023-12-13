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Akyazı'da Tarihi Eser Operasyonu: 176 Adet Sikke ve Yüzük Ele Geçirildi

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir şüphelinin aracında yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 176 adet sikke, yüzük ve obje ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser olarak değerlendirilen 176 adet sikke, yüzük ve obje ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleşen operasyonda bir şüphelinin aracında yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 176 adet sikke, yüzük ve obje ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sakarya Akyazı Güvenlik Suç 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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