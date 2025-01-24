Akyazı'da Soba Bacasından Yangın Çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir binanın soba bacasında çıkan yangın, çatıya sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Mansurlar Mahallesi'nde bulunan E.Ö.'ye ait binanın soba bacasında çıktı. Kısa süre içerisinde çatıya sıçrayan alevleri fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kısa süreli paniğe sebep olan yangını söndürme çalışmalarına Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) de destek oldu.

Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA